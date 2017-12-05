Хабаровский «Амур» одержал победу над китайской командой «Куньлунь»

Хабаровск, 5 декабря. Хоккейная команда «Амур» одержала победу над китайским «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду в Хабаровске.

Игра состоялась во вторник, 5 декабря, на домашнем льду. Хабаровский «Амур» победил команду их Китая со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В команде победителей шайбы забросили Владислав Ушенин на 13-ой минуте и Ян Коларж на 24 минуте. Гость из китайской команды Роман Граборенко забил шайбу на 15 минуте.

Напомним, специалисты отловили второго тигра в тайге на границе Хабаровского края и Приморья, который может быть причастен к нападению на собак в населенных пунктах и убийству собирателя шишек.