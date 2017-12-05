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Второго тигра поймали в Хабаровском крае, где от лап хищника погиб собиратель шишек
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    Второго тигра поймали в Хабаровском крае, где от лап хищника погиб собиратель шишек

    11:17  5 Декабря 2017  /обновлено: 11:17  05 Декабря 2017
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    Второго тигра поймали в Хабаровском крае, где от лап хищника погиб собиратель шишек

    Хабаровск, 5 декабря. Специалисты поймали тигра в Хабаровском крае, где ранее обнаружили труп мужчины со следами укусов большого хищника.

    По информации региональных новостных источников, специалисты отловили второго тигра в тайге на границе Хабаровского края и Приморья, который может быть причастен к нападению на собак в населенных пунктах и убийству собирателя шишек. В настоящее время животное поместили в центре реабилитации диких животных «Утес». У тигра взяли пробы и направили на анализ, что поможет определить, причастен ли тигр к убийству сборщика кедровых шишек.

    Напомним, трагический инцидент произошел в районе села Бойцово, 43-летний мужчина отправился за кедровым орехом и пропал. Спустя неделю его тело обнаружили со следами укусов крупного животного.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #тигр
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