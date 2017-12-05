Второго тигра поймали в Хабаровском крае, где от лап хищника погиб собиратель шишек

Хабаровск, 5 декабря. Специалисты поймали тигра в Хабаровском крае, где ранее обнаружили труп мужчины со следами укусов большого хищника.

По информации региональных новостных источников, специалисты отловили второго тигра в тайге на границе Хабаровского края и Приморья, который может быть причастен к нападению на собак в населенных пунктах и убийству собирателя шишек. В настоящее время животное поместили в центре реабилитации диких животных «Утес». У тигра взяли пробы и направили на анализ, что поможет определить, причастен ли тигр к убийству сборщика кедровых шишек.

Напомним, трагический инцидент произошел в районе села Бойцово, 43-летний мужчина отправился за кедровым орехом и пропал. Спустя неделю его тело обнаружили со следами укусов крупного животного.