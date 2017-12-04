Сильные морозы придут в Хабаровск

Хабаровск, 4 декабря. Аномальные морозы придут и будут держаться на территории Хабаровска в течение недели.

На протяжении недели в Хабаровске температура воздуха днем будет от -19 до -23. По данным Гидрометцентра России ночью будет еще холодней: от -27 до -30. Во вторник, 5 декабря, в городе днем будет -21, в последующие дни столбик термометра будет держаться на отметке -23 градуса. Ночью температура будет -27 — -28, лишь ночью в субботу, 9 декабря, будет максимально холодно — -30.

Синоптики отмечают, что осадков в Хабаровске не стоит ожидать: будет переменная облачность.