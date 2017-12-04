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Сильные морозы придут в Хабаровск
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    Сильные морозы придут в Хабаровск

    18:57  4 Декабря 2017
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    Сильные морозы придут в Хабаровск

    Хабаровск, 4 декабря. Аномальные морозы придут и будут держаться на территории Хабаровска в течение недели.

    На протяжении недели в Хабаровске температура воздуха днем будет от -19 до -23. По данным Гидрометцентра России ночью будет еще холодней: от -27 до -30. Во вторник, 5 декабря, в городе днем будет -21, в последующие дни столбик термометра будет держаться на отметке -23 градуса. Ночью температура будет -27 — -28, лишь ночью в субботу, 9 декабря, будет максимально холодно — -30.

    Синоптики отмечают, что осадков в Хабаровске не стоит ожидать: будет переменная облачность.

    «Сейчас среднесуточная температура в крае ниже нормы на 7-8 градусов. Обычно в начале декабря в Хабаровске 14-16 градусов ниже нуля», — приводит «Хабаровский край сегодня» слова ведущего синоптика «Дальневосточного УГМС» Людмилы Игнатенко.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровск
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