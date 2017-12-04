Пропавшую 13-летнюю школьницу ищут в Хабаровске

Хабаровск, 4 декабря. В Хабаровске пропала 13-летняя школьница в четверг, 30 ноября. Девочка ушла из дома, информации о ее местонахождении нет до настоящего момента: волонтеры занимаются поиском.

Приметы подростка: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в синюю синтепоновую куртку с кисточками, синие синтепоновые штаны, а также на ней были синяя вязаная шапка с бубоном и синие дутые сапоги. Из особых примет — очки. Отмечается, что девочка сбегает из дома уже третий раз, в последний раз ее нашли в селе Калинка.