Похититель и убийца сына хабаровского бизнесмена осужден на 15 лет

Хабаровск, 4 декабря. Один из похитителей сына хабаровского бизнесмена приговорен к 15 годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, кроме этого суд ограничил мужчине свободу после отбывания наказания на два года.

Мужчина предложил своему знакомому похитить 26-летнего сына предпринимателя, у семьи которого был свой прибыльный бизнес. Мужчина обещал своему приятелю 500 тысяч рублей за похищение молодого человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Знакомый согласился участвовать в преступлении, чтобы помочь своей матери погасить кредиты. Они планировали похитить сына бизнесмена и вымогать выкуп в размере 15 млн рублей.

Злоумышленники пытались три раза похитить сына предпринимателя, совершить задуманное они смогли в январе этого года. Путем обмана один из похитителей заманил молодого человека в гараж, затем его сбили с ног, он упал, сломав себе челюсть.

Похитители сразу же сообщили отцу молодого человека и за освобождение потребовали выкуп в размере 20 млн рублей, а не 15 млн рублей, как планировалось до этого. Сотрудники правоохранительных органов стали подозревать одного из похитителей, его стали разыскивать. Похитители, узнав об этом, задушили похищенного, а потом сожгли его тело недалеко от села Ильинка.

Ранее суд приговорил второго участника к 16 года лишения свободы. Организатор преступления на данный момент находится в федеральном розыске, он скрылся от следствия.