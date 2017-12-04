Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию

Хабаровск, 4 декабря. Четырех жителей Хабаровского края подозревают в экстремистской деятельности.

Как рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю, жители региона решили создать банду летом 2017 года. Они намеревались совершать преступления против лиц, не славянской национальности. Среди участников преступной группировки трое хабаровчан, двое из которых являются студентами. Также был задержан житель соседней Еврейской АО.

По данным следствия, злоумышленники изучали способы изготовления взрывчатки, а также сделали флаг своего сообщества. Они также учились стрелять из пистолета, и бросать бутылки с зажигательной смесью.

В ближайших их планах было нападения на администрацию одного из районов, а также уличную продуктовую точку.

Как пишет Газета.ru, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.