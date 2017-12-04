Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию
Происшествия
Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию

    7:26  4 Декабря 2017
    32

    Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию

    Хабаровск, 4 декабря. Четырех жителей Хабаровского края подозревают в экстремистской деятельности.

    Как рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю, жители региона решили создать банду летом 2017 года. Они намеревались совершать преступления против лиц, не славянской национальности. Среди участников преступной группировки трое хабаровчан, двое из которых являются студентами. Также был задержан житель соседней Еврейской АО.

    По данным следствия, злоумышленники изучали способы изготовления взрывчатки, а также сделали флаг своего сообщества. Они также учились стрелять из пистолета, и бросать бутылки с зажигательной смесью.

    В ближайших их планах было нападения на администрацию одного из районов, а также уличную продуктовую точку.

    Как пишет Газета.ru, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    Экстремистская банда под Хабаровском готовила нападение на администрацию

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нападение #хабаровск #администрация #банда
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть