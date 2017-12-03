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«Амур» уступил «Куньлунь Ред Стар» в овертайме на домашнем льду
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    «Амур» уступил «Куньлунь Ред Стар» в овертайме на домашнем льду

    15:25  3 Декабря 2017
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    «Амур» уступил «Куньлунь Ред Стар» в овертайме на домашнем льду

    Хабаровск, 3 декабря. Хоккейный клуб «Амур» проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги в дополнительное время.

    Встреча между клубами проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. «Амур», проигрывая в счете 3:0, боролся за победу: гости на пятой минуте открыли счет в матче, и к середине второго периода счет был 3:0. Однако на последних минутах второй двадцатиминутки хабаровчане забросили первую шайбу, и в последнем периоде сравняли счет.

    «Вячеслав Литовченко здорово заблокировал бросок защитника «Куньлуня», но Тайлер Бек первым успел к отскочившей шайбе. Юха Метсола был бессилен», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Амур».

    Итоговый счет в матче — 4:3. «Куньлунь Ред Стар» прервал серию поражений и на данный момент занимает 22 место в турнирной таблице КХЛ, «Амур» же расположился на 18 строчке.

    Автор: Дарья Смолина
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