Неизвестный украл 280 тысяч из сейфа кафе в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 декабря. Неизвестный украл 280 тысяч рублей из сейфа кафе быстрого питания. Сотрудникам полиции Хабаровского края был задержан подозреваемый.

Подозреваемым оказался 41-летний несудимый сотрудник кафе. Он проник в кафе ночью и похитил деньги из незапертого сейфа, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Комсомольск-на-Амуре, где и произошло преступление, и установили, что часть денег злоумышленник успел потратить, другую — изъяли при обыске. На данный момент мужчина находится под арестом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «кража». Мужчине может грозить лишение свободы сроком до шести лет.