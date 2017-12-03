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Неизвестный украл 280 тысяч из сейфа кафе в Хабаровском крае
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    Неизвестный украл 280 тысяч из сейфа кафе в Хабаровском крае

    10:03  3 Декабря 2017
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    Неизвестный украл 280 тысяч из сейфа кафе в Хабаровском крае

    Хабаровск, 3 декабря. Неизвестный украл 280 тысяч рублей из сейфа кафе быстрого питания. Сотрудникам полиции Хабаровского края был задержан подозреваемый.

    Подозреваемым оказался 41-летний несудимый сотрудник кафе. Он проник в кафе ночью и похитил деньги из незапертого сейфа, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Комсомольск-на-Амуре, где и произошло преступление, и установили, что часть денег злоумышленник успел потратить, другую — изъяли при обыске. На данный момент мужчина находится под арестом.

    Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «кража». Мужчине может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #комсомольск-на-амуре #хабаровский край
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