Пассажирский автобус сгорел дотла в Хабаровске

Хабаровск, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Хабаровске: сгорел пассажирский автобус.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, инцидент произошел сегодня, 2 декабря, на территории автотранспортного предприятия, около 13:00 часов дня по московскому времени сообщение о пожаре поступило в дежурную службу пожарно-спасательного отделения.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки, уже спустя полчаса пламя удалось локализовать и потушить, но спасти пассажирский автобус не удалось, он полностью сгорел. По последней информации, пострадавших нет.