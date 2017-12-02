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Пассажирский автобус сгорел дотла в Хабаровске
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    Пассажирский автобус сгорел дотла в Хабаровске

    17:42  2 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус сгорел дотла в Хабаровске

    Хабаровск, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Хабаровске: сгорел пассажирский автобус.

    Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, инцидент произошел сегодня, 2 декабря, на территории автотранспортного предприятия, около 13:00 часов дня по московскому времени сообщение о пожаре поступило в дежурную службу пожарно-спасательного отделения.

    Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки, уже спустя полчаса пламя удалось локализовать и потушить, но спасти пассажирский автобус не удалось, он полностью сгорел. По последней информации, пострадавших нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #чп #хабаровск
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