Мать и ее сожитель забили до смерти четырехлетнего сына в Хабаровском крае

Хабаровск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении семейной пары, которая забила до смерти четырехлетнего мальчика, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Хабаровского края, инцидент произошел в селе Мирное: в период с 7 по 9 декабря 2016 года мать и ее сожитель избивали руками, ногами и предметами быта четырехлетнего малыша. Обвиняемые 9 декабря вызвали сотрудников скорой помощи, которые констатировали смерть мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении женщины и ее сожителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц малолетнего с особой жестокостью». В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.