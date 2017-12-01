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Происшествия
Мать и ее сожитель забили до смерти четырехлетнего сына в Хабаровском крае
Происшествия
Мать и ее сожитель забили до смерти четырехлетнего сына в Хабаровском крае
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    Мать и ее сожитель забили до смерти четырехлетнего сына в Хабаровском крае

    12:37  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:38  01 Декабря 2017
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    Мать и ее сожитель забили до смерти четырехлетнего сына в Хабаровском крае

    Хабаровск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении семейной пары, которая забила до смерти четырехлетнего мальчика, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба прокуратура Хабаровского края, инцидент произошел в селе Мирное: в период с 7 по 9 декабря 2016 года мать и ее сожитель избивали руками, ногами и предметами быта четырехлетнего малыша. Обвиняемые 9 декабря вызвали сотрудников скорой помощи, которые констатировали смерть мальчика.

    Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении женщины и ее сожителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц малолетнего с особой жестокостью». В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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