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Жителя Хабаровского края подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410
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    Жителя Хабаровского края подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410

    4:16  1 Декабря 2017  /обновлено: 4:32  01 Декабря 2017
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    Жителя Хабаровской области подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410

    Хабаровск, 1 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровском крае мужчину, которого подозревают в краже планшетов и мобильных телефонов с места крушения самолета L-410.

    По информации регионального управления МВД, житель села Нелькан подозревает в краже двух планшетов и телефона на общую сумму более 60 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенную технику вернули родным погибших, передает «Газета.ру».

    Напомним, самолет L-410 потерпел крушение рядом с поселком Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября. В результате катастрофы погибли два члена экипажа и пять пассажиров, сообщало «URA.ru». Выжить удалось только маленькой девочке.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #хабаровск
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