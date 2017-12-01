Жителя Хабаровского края подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410

Хабаровск, 1 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровском крае мужчину, которого подозревают в краже планшетов и мобильных телефонов с места крушения самолета L-410.

По информации регионального управления МВД, житель села Нелькан подозревает в краже двух планшетов и телефона на общую сумму более 60 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенную технику вернули родным погибших, передает «Газета.ру».

Напомним, самолет L-410 потерпел крушение рядом с поселком Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября. В результате катастрофы погибли два члена экипажа и пять пассажиров, сообщало «URA.ru». Выжить удалось только маленькой девочке.