Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Переговоры на «Женеве-8» будут идти в «челночном формате» – де Мистура
Общество
МЧС предупреждает о сильных морозах в Хабаровском крае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС предупреждает о сильных морозах в Хабаровском крае

    21:03  30 Ноября 2017
    58

    МЧС предупреждает о сильных морозах в Хабаровском крае

    Хабаровск, 30 ноября. Сильные морозы придут в Хабаровский край в первый день зимы. Минимальная температура ночью будет от -25 до -30.

    Температура воздуха днем будет от -15 до -20, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию  Дальневосточного управления Росгидромет. Аномальные морозы будут на территории региона с 1 по 10 декабря.

    Сотрудники МЧС обращают внимание на то, что вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на дорогах Хабаровского края повышается из-за погодных условий. Кроме этого жителей края предупреждают и о возможных авариях на объектах ЖКХ и энергетики, а также возможны обрывы линий электропередач.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #хабаровск #хабаровский край
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть