МЧС предупреждает о сильных морозах в Хабаровском крае

Хабаровск, 30 ноября. Сильные морозы придут в Хабаровский край в первый день зимы. Минимальная температура ночью будет от -25 до -30.

Температура воздуха днем будет от -15 до -20, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию Дальневосточного управления Росгидромет. Аномальные морозы будут на территории региона с 1 по 10 декабря.

Сотрудники МЧС обращают внимание на то, что вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на дорогах Хабаровского края повышается из-за погодных условий. Кроме этого жителей края предупреждают и о возможных авариях на объектах ЖКХ и энергетики, а также возможны обрывы линий электропередач.