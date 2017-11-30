Порог заболеваемости пневмонией превышен на 40% в Хабаровском крае

Хабаровск, 30 ноября. Порог заболеваемости внебольничной пневмонией превышен более чем на 40% в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Пневмонией болеют в основном дети — 59,2%: было зарегистрировано 1737 случаев. Отмечается, что заболевание распространено среди детей, возраст которых от года до шести лет. Большая часть детей посещают кружки и другие образовательные дошкольные учреждения, однако специалистами не были зафиксированы случаи, где произошли массовые заболевания детей в учреждениях.

Напомним, что в Великом Новгороде количество заболевших пневмонией составило 181 человек: в больницах с пневмонией или подозрением на заболевание находятся 138 детей.