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Порог заболеваемости пневмонией превышен на 40% в Хабаровском крае
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    Порог заболеваемости пневмонией превышен на 40% в Хабаровском крае

    16:38  30 Ноября 2017
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    Порог заболеваемости пневмонией превышен на 40% в Хабаровском крае

    Хабаровск, 30 ноября. Порог заболеваемости внебольничной пневмонией превышен более чем на 40% в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

    Пневмонией болеют в основном дети — 59,2%: было зарегистрировано 1737 случаев. Отмечается, что заболевание распространено среди детей, возраст которых от года до шести лет. Большая часть детей посещают кружки и другие образовательные дошкольные учреждения, однако специалистами не были зафиксированы случаи, где произошли массовые заболевания детей в учреждениях.

    Напомним, что в Великом Новгороде количество заболевших пневмонией составило 181 человек: в больницах с пневмонией или подозрением на заболевание находятся 138 детей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровский край #пневмония
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