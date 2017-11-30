Памятник Чехову планируют установить в Хабаровске

Хабаровск, 30 ноября. Памятник Антону Чехову установят в Хабаровске, общественную инициативу поддержало правительство региона.

Сквер имени Антона Чехова также планируют открыть к 160-летию писателя в следующем году в Хабаровске. Сквер станет площадкой для проведения литературных встреч и мероприятий, выступлений самодеятельных поэтов и писателей, а также вручений премий в области искусств.

«Писательская, общественная и подвижническая деятельность А.П. Чехова — великий пример для молодежи», — приводит пресс-служба правительства региона слова Общественного совета города Хабаровск.

Все, кто считает, что памятник Антону Чехову нужно установить в городе, могут сделать пожертвование: перевести деньги на счет, который указан на сайте правительства Хабаровского края.