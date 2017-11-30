Тело молодой девушки нашли у общежития в Хабаровске

Хабаровск, 30 ноября. Тело девушки было обнаружено недалеко от Дальневосточного университета путей и сообщений в Хабаровске вечером в среду, 29 ноября.

Тело девушки лежало на коллекторе теплоцентрали, сообщается на странице «mestopro_khv» в социальной сети Instagram со ссылкой на информацию портала «Губерния». Отмечается, что женщина жила в коллекторе, в нем находились: лежак, верхняя одежда и обувь. Специалисты назовут причину смерти после вскрытия, однако признаки насильственной смерти отсутствуют.

Напомним, молодой человек — житель Перми — подозревается в убийстве студентки. Между молодыми людьми возник конфликт, мужчина отвез девушку в лес, где убил ее, а затем закопал тело. Возбуждено уголовное дело.