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Тело молодой девушки нашли у общежития в Хабаровске
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    Тело молодой девушки нашли у общежития в Хабаровске

    9:28  30 Ноября 2017
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    Тело молодой девушки нашли у общежития в Хабаровске

    Хабаровск, 30 ноября. Тело девушки было обнаружено недалеко от Дальневосточного университета путей и сообщений в Хабаровске вечером в среду, 29 ноября.

    Тело девушки лежало на коллекторе теплоцентрали, сообщается на странице «mestopro_khv» в социальной сети Instagram со ссылкой на информацию портала «Губерния». Отмечается, что женщина жила в коллекторе, в нем находились: лежак, верхняя одежда и обувь. Специалисты назовут причину смерти после вскрытия, однако признаки насильственной смерти отсутствуют.

    Напомним, молодой человек — житель Перми — подозревается в убийстве студентки. Между молодыми людьми возник конфликт, мужчина отвез девушку в лес, где убил ее, а затем закопал тело. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дарья Смолина
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    #смерть #хабаровск
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