«СКА-Нефтяник» разгромил «Строитель» со счетом 10:0 на домашнем льду

Хабаровск, 29 ноября. «СКА-Нефтяник» разгромил «Строитель» из Сыктывкара со счетом 10:0 в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча проходила на арене «Ерофей» в Хабаровске в среду, 29 ноября.

На своем льду «СКА-Нефтяник» одержал восьмую победу подряд в текущем сезоне. Хабаровчане открыли счет в матче на седьмой минуте с углового удара. К концу первого тайма счет на табло был 4:0. Отличились у «СКА-Нефтяника» Александр Антипов, оформивший хет-трик, дубль сделал Ильи Ишкельдина, один мяч в ворота соперников забросил Александр Ким. Лидером по количеству забитых мячей стал Артем Бондаренко, на его счету — четыре.

На данный момент у «СКА-Нефтяника» 24 очка, он по-прежнему на первом месте. «Строитель» расположился на 12 строчке турнирной таблицы.