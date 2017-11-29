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Тигрицу-людоеда поймали в Хабаровском крае
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    Тигрицу-людоеда поймали в Хабаровском крае

    14:06  29 Ноября 2017
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    Тигрицу-людоеда поймали в Хабаровском крае

    Хабаровск, 29 ноября. Тигрица, которая убила жителя села Бойцово Хабаровского края, была поймана специалистами группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными. Отловили хищницу в среду, 29 ноября.

    В нескольких километрах от села Бойцово было найдено тело мужчины, у которого были обнаружены следы укусов животного. Было установлено, что мужчину загрыз тигр. Стоял вопрос об изъятии дикого животного, специалисты в течение месяца пытались поймать тигрицу.

    «Временно усыплённого зверя перевозят в реабилитационный центр «Утёс», необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу», — сообщает «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию министерства природных ресурсов Хабаровского края.

    Автор: Дарья Смолина
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    #тигр #хабаровский край
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