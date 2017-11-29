Тигрицу-людоеда поймали в Хабаровском крае

Хабаровск, 29 ноября. Тигрица, которая убила жителя села Бойцово Хабаровского края, была поймана специалистами группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными. Отловили хищницу в среду, 29 ноября.

В нескольких километрах от села Бойцово было найдено тело мужчины, у которого были обнаружены следы укусов животного. Было установлено, что мужчину загрыз тигр. Стоял вопрос об изъятии дикого животного, специалисты в течение месяца пытались поймать тигрицу.