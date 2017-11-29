Две автодороги в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада

Хабаровск, 29 ноября. Движение автобусов будет ограничено из-за снегопада на двух автодорога: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидого — Ванино.

Причиной ограничения движения транспорта стали погодные условия: выпадение снега и образование на дорогах гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Решение об ограничении движения на двух трассах — Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидого — Ванино — было принято Хабаровским управлением автомобильных дорог.

Движение будет ограничено, пока не улучшатся метеоусловия. Три поста ГИБДД в составе шести человек и трех единиц техники вставлены для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидается сильный снег, метель, а также усиление ветра до 18 м/с.