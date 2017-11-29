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Две автодороги в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада
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    Две автодороги в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада

    9:18  29 Ноября 2017
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    Две автодороги в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада

    Хабаровск, 29 ноября. Движение автобусов будет ограничено из-за снегопада на двух автодорога: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидого — Ванино.

    Причиной ограничения движения транспорта стали погодные условия: выпадение снега и образование на дорогах гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Решение об ограничении движения на двух трассах — Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидого — Ванино — было принято Хабаровским управлением автомобильных дорог.

    Движение будет ограничено, пока не улучшатся метеоусловия. Три поста ГИБДД в составе шести человек и трех единиц техники вставлены для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на автодорогах.

    Ранее сообщалось, что в регионе ожидается сильный снег, метель, а также усиление ветра до 18 м/с.

    Автор: Дарья Смолина
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    #снегопад #хабаровский край #закрытие движения
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