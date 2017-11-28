Банда из 18 хабаровчан ответит перед судом за организацию сети игровых клубов

Хабаровск, 28 ноября. Уголовные дела в отношении жителей Хабаровска по обвинению в организации сети подпольных игровых клубов переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает региональная прокуратура, четверо местных жителей организовали сеть из 11 подпольных клубов, где велись азартные игры. Кроме этого, организаторы наняли 14 человек в качестве охраны, кассиров и администраторов залов. Известно, что в помещениях клубов было установлено, в общей сложности, 630 игровых автоматов, 11 платежных терминалов.

В настоящее время уголовные дела в отношении 18 участников организованной преступной группы по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» переданы в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.