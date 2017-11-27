Автомобилист сбил школьницу в центре Хабаровска

Хабаровск, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло сегодня в центре Хабаровска: автомобиль сбил школьницу.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску, инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около восьми часов утра по московскому времени. Автомобилист допустил наезд на 13-летнюю девочку на улице Тихой в Центральном районе.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести, в настоящее время пострадавшая находится в больнице. Известно, что ДТП случилось в 40 метрах от дома. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.