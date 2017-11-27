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Автомобилист сбил школьницу в центре Хабаровска
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    Автомобилист сбил школьницу в центре Хабаровска

    18:37  27 Ноября 2017
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    Автомобилист сбил школьницу в центре Хабаровска

    Хабаровск, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло сегодня в центре Хабаровска: автомобиль сбил школьницу.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску, инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около восьми часов утра по московскому времени. Автомобилист допустил наезд на 13-летнюю девочку на улице Тихой в Центральном районе.

    Ребенок получил травмы различной степени тяжести, в настоящее время пострадавшая находится  в больнице. Известно, что ДТП случилось в 40 метрах от дома. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #хабаровск
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