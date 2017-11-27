Фарфан спас «Локомотив» от ничьей в Хабаровске

Хабаровск, 27 ноября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уступил столичному «Локомотивому» на последних минутах матча.

На 15-й минуте первого тайма Александр Черевко забил автогол, но через две минуты полузащитник Виталий Федотов распечатал ворота столичных футболистов.

ФАРФАНИЩЕ выгрызает победу для «Локомотива» в Хабаровске! Мужики!#СКАЛоко 1:2 (1:1)



Голы забивали: Черевко (‘15, АГ), Фарфан (‘92) pic.twitter.com/bGdZ5YFrib — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 27, 2017

На 93-й минуте главный судья матча назначил пенальти в ворота хабаровчан — полузащитник Джефферсон Фарфан с 11 метров не смог переиграть вратаря Александра Довбню, но был первым на добивании, благодаря чему «Локо» одержал волевую победу.

Таким образом, железнодорожники набрали очередные три очка и укрепились на первой строчке турнирной таблицы.