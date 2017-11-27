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Фарфан спас «Локомотив» от ничьей в Хабаровске
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    Фарфан спас «Локомотив» от ничьей в Хабаровске

    14:03  27 Ноября 2017
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    Фарфан спас «Локомотив» от ничьей в Хабаровске

    Хабаровск, 27 ноября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уступил столичному «Локомотивому» на последних минутах матча.

    На 15-й минуте первого тайма Александр Черевко забил автогол, но через две минуты полузащитник Виталий Федотов распечатал ворота столичных футболистов.

    На 93-й минуте главный судья матча назначил пенальти в ворота хабаровчан — полузащитник Джефферсон Фарфан с 11 метров не смог переиграть вратаря Александра Довбню, но был первым на добивании, благодаря чему «Локо» одержал волевую победу.

    Таким образом, железнодорожники набрали очередные три очка и укрепились на первой строчке турнирной таблицы. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #локомотив #рфпл #ска-хабаровск
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