Экс-полицейский, не помешавший убийству пауэрлифтера в Хабаровске, пойдет под суд

Хабаровск, 27 ноября. Уголовное дело в отношении экс-полицейского, который не помешал драке между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым, прокуратура Хабаровского края направила в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Трагический инцидент произошел 20 августа этого года: во время разгоревшегося конфликта, переросшего в драку, был убит серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Известно, что младший сержант полиции находился в компании оппонента спортсмена Аллахверанова.

Сотрудника полиции уволили из органов МВД, так как он не задержал подозреваемого в убийстве и не оказал помощь пострадавшему спортсмену. В отношении экс-полицейского прокуратура возбудила уголовное дело по факту использования должностных полномочий вопреки интересам службы, что в итоге привело к тяжким последствиям. В настоящее время материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.