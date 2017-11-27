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Экс-полицейский, не помешавший убийству пауэрлифтера в Хабаровске, пойдет под суд
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    Экс-полицейский, не помешавший убийству пауэрлифтера в Хабаровске, пойдет под суд

    14:04  27 Ноября 2017
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    Экс-полицейский, не помешавший убийству пауэрлифтера в Хабаровске, пойдет под суд

    Хабаровск, 27 ноября. Уголовное дело в отношении экс-полицейского, который не помешал драке между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым, прокуратура Хабаровского края направила в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Трагический инцидент произошел 20 августа этого года: во время разгоревшегося конфликта, переросшего в драку, был убит серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Известно, что младший сержант полиции находился в компании оппонента спортсмена Аллахверанова.

    Сотрудника полиции уволили из органов МВД, так как он не задержал подозреваемого в убийстве и не оказал помощь пострадавшему спортсмену. В отношении экс-полицейского прокуратура возбудила уголовное дело по факту использования должностных полномочий вопреки интересам службы, что в итоге привело к тяжким последствиям. В настоящее время материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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