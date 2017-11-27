Болельщики смогут бесплатно попасть на матч «СКА-Хабаровск» с «Локомотивом»

Хабаровск, 27 ноября. Администрация футбольного клуба «СКА-Хабаровск» сообщила, что матч с московским «Локомотивом» будет бесплатным.

Матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 часов по московскому времени. Администрация хабаровского клуба в официальном аккаунте «СКА-Хабаровск» в Instagram сообщила о бесплатном входе на игру и отметила:

«Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года».

В настоящее время «Локомотив» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» с 12 очками находится на 16-ой позиции.