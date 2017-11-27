Без вести пропавшую школьницу ищут в Хабаровске

Хабаровск, 27 ноября. В Хабаровске уже несколько дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку.

По информации местных СМИ, школьница пропала пять дней назад. Последний раз ее видели недалеко от местного цирка. С этого момента связь с ней прервалась.

В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогают волонтеры. Известно, что она ушла из дома в темных штанах и красном пуховике. У нее худощавое телосложение, темные волосы, зеленые глаза и рост 1652 сантиметра. Полицейские и родственники просят жителей Хабаровска сообщить в ближайший отдел любую информацию о местонахождении 16-летней девочки.

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