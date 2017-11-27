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Без вести пропавшую школьницу ищут в Хабаровске
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    Без вести пропавшую школьницу ищут в Хабаровске

    2:36  27 Ноября 2017
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    Без вести пропавшую школьницу ищут в Хабаровске

    Хабаровск, 27 ноября. В Хабаровске уже несколько дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку.

    По информации местных СМИ, школьница пропала пять дней назад. Последний раз ее видели недалеко от местного цирка. С этого момента связь с ней прервалась.

    В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогают волонтеры. Известно, что она ушла из дома в темных штанах и красном пуховике. У нее худощавое телосложение, темные волосы, зеленые глаза и рост 1652 сантиметра. Полицейские и родственники просят жителей Хабаровска сообщить в ближайший отдел любую информацию о местонахождении 16-летней девочки.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что на западе Москвы в автосервисе произошел крупный пожар.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #хабаровск
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