«СКА-Нефтяник» одержал седьмую победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

Хабаровск, 26 ноября. «СКА-Нефтяник» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:3 в матче чемпионата России по хоккею с мячом. На данный момент хабаровский клуб занимает первое место в турнирной таблице, хоккеисты одержали седьмую победу подряд.

Первый мяч был заброшен хозяевами льда – хоккеистами Хабаровска, однако на перерыв команда ушла, проигрывая в счете 1:2. Тем не менее, хабаровский клуб смог забить три мяча в ворота соперника и заработать очки. «Динамо» по-прежнему занимает шестое место, у них девять очков.

Стало известно, что шесть игроков хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» попали в состав сборной России на «Турнир четырех наций». Играть за сборную будут Виктор Каменев, Василий Грановский, Максим Ишкельдин, Янис Бефус, Артем Бондаренко и Павел Рязанцев.