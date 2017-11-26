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«СКА-Нефтяник» одержал седьмую победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом
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    «СКА-Нефтяник» одержал седьмую победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

    15:27  26 Ноября 2017
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    «СКА-Нефтяник» одержал седьмую победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

    Хабаровск, 26 ноября. «СКА-Нефтяник» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:3 в матче чемпионата России по хоккею с мячом. На данный момент хабаровский клуб занимает первое место в турнирной таблице, хоккеисты одержали седьмую победу подряд.

    Первый мяч был заброшен хозяевами льда – хоккеистами Хабаровска, однако на перерыв команда ушла, проигрывая в счете 1:2. Тем не менее, хабаровский клуб смог забить три мяча в ворота соперника и заработать очки. «Динамо» по-прежнему занимает шестое место, у них девять очков.

    Стало известно, что шесть игроков хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» попали в состав сборной России на «Турнир четырех наций». Играть за сборную будут Виктор Каменев, Василий Грановский, Максим Ишкельдин, Янис Бефус, Артем Бондаренко и Павел Рязанцев.

    Автор: Дарья Смолина
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    #москва #хабаровск #динамо #хоккей с мячом #ска-нефтяник
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