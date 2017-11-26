Тигр, гуляющий по окраинам села в Хабаровском крае, напугал местных жителей

Хабаровск, 26 ноября. Тигр разгуливал на окраине села Некрасовка Хабаровского края. Местные жители, встретившись с животным ночью в воскресенье, 26 ноября, сообщили в Большехехцирский заповедник.

Жители встретились с тигром лоб в лоб, однако животное было спокойное, сообщает «Хабаровский край сегодня». Очевидцы, встретившись с тигром, сфотографировали животное, которое сидело на обочине дороги.

По словам руководителя филиала «Большехехерицкий» ФГБУ «Запведное Приамуре» Константина Шайдурова, на место, где местные жители встретили тигра, выехали экологи. Они измерили след животного и выяснили, что это самка, которая поселилась на территории Хехцира в этом году. Как стало известно, на ферме животное погоняло лошадей, но ущерба не нанесла.