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Тигр, гуляющий по окраинам села в Хабаровском крае, напугал местных жителей
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    Тигр, гуляющий по окраинам села в Хабаровском крае, напугал местных жителей

    10:34  26 Ноября 2017
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    Тигр, гуляющий по окраинам села в Хабаровском крае, напугал местных жителей

    Хабаровск, 26 ноября. Тигр разгуливал на окраине села Некрасовка Хабаровского края. Местные жители, встретившись с животным ночью в воскресенье, 26 ноября, сообщили в Большехехцирский заповедник.

    Жители встретились с тигром лоб в лоб, однако животное было спокойное, сообщает «Хабаровский край сегодня». Очевидцы, встретившись с тигром, сфотографировали животное, которое сидело на обочине дороги.

    По словам руководителя филиала «Большехехерицкий» ФГБУ «Запведное Приамуре» Константина Шайдурова, на место, где местные жители встретили тигра, выехали экологи. Они измерили след животного и выяснили, что это самка, которая поселилась на территории Хехцира в этом году. Как стало известно, на ферме животное погоняло лошадей, но ущерба не нанесла.

    Автор: Дарья Смолина
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    #тигр #хабаровский край
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