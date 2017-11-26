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ХК «Амур» проиграл в гостях «Словану» со счетом 5:2
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    ХК «Амур» проиграл в гостях «Словану» со счетом 5:2

    10:27  26 Ноября 2017
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    ХК «Амур» проиграл в гостях «Словану» со счетом 5:2

    Хабаровск, 26 ноября. Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска проиграл «Словану» со счетом 5:2 в матче Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в Братиславе в субботу, 25 ноября. Хоккеист «Слована» Зак Бойчак забросил первую и единственную шайбу в первой двадцатиминутке. Во втором тайме хабаровчане сравняли счет, но ненадолго, однако в течение всего второго периода у них были возможности отыграться. Отставание к концу второго периода составило  — две шайбы. Забитые две шайбы подряд в третьем периоде в ворота «Амура» увеличили разрыв в счете, и итог — 5:2.

    «Сотый гол Александра Фролова в чемпионатах России состоялся слишком поздно для того, чтобы организовать погоню», — сообщает пресс-служба хабаровского клуба «Амур».

    «Амур», набрав 44 очка, занимает 19 место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «Слован» расположился на 24 позиции, в его активе 35 очков.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хоккей #хабаровск #кхл #хк амур #хк слован #братислава
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