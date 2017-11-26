ХК «Амур» проиграл в гостях «Словану» со счетом 5:2

Хабаровск, 26 ноября. Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска проиграл «Словану» со счетом 5:2 в матче Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Братиславе в субботу, 25 ноября. Хоккеист «Слована» Зак Бойчак забросил первую и единственную шайбу в первой двадцатиминутке. Во втором тайме хабаровчане сравняли счет, но ненадолго, однако в течение всего второго периода у них были возможности отыграться. Отставание к концу второго периода составило — две шайбы. Забитые две шайбы подряд в третьем периоде в ворота «Амура» увеличили разрыв в счете, и итог — 5:2.

«Сотый гол Александра Фролова в чемпионатах России состоялся слишком поздно для того, чтобы организовать погоню», — сообщает пресс-служба хабаровского клуба «Амур».

«Амур», набрав 44 очка, занимает 19 место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «Слован» расположился на 24 позиции, в его активе 35 очков.