Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане
Общество
Хабаровчане украсят елку Приамурского зоосада игрушками, сделанными своими руками
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хабаровчане украсят елку Приамурского зоосада игрушками, сделанными своими руками

    15:29  25 Ноября 2017
    58

    Хабаровчане украсят елку Приамурского зоосада игрушками, сделанными своими руками

    Хабаровск, 25 ноября. Жители Хабаровского края могут принять участие в конкурсе и украсить главную елку Приамурского зоосада. Игрушки, которые жители сделают своими руками, можно будет принести в зоосад до 20 декабря.

    Желающие могут изготовить игрушку, которая будет украшать елку, однако есть критерии: устойчивость к снегу ветру, сырости и не меньше десяти сантиметров. Игрушка должна быть легкой, и ее крепление должно выдержать вес елочного украшения, сообщает «Хабаровский край сегодня». Важно, чтобы игрушки также были безопасными, поэтому творцы не должны использовать иголки, булавки, стекла и другие колющие и режущие предметы.

    На игрушке следует написать информацию об авторе: имя, возраст и название. Три победителя будут в каждой возрастной категории — до шести лет, от шести и до 13, старше 18 лет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хабаровск #елка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть