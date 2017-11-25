Хабаровчане украсят елку Приамурского зоосада игрушками, сделанными своими руками

Хабаровск, 25 ноября. Жители Хабаровского края могут принять участие в конкурсе и украсить главную елку Приамурского зоосада. Игрушки, которые жители сделают своими руками, можно будет принести в зоосад до 20 декабря.

Желающие могут изготовить игрушку, которая будет украшать елку, однако есть критерии: устойчивость к снегу ветру, сырости и не меньше десяти сантиметров. Игрушка должна быть легкой, и ее крепление должно выдержать вес елочного украшения, сообщает «Хабаровский край сегодня». Важно, чтобы игрушки также были безопасными, поэтому творцы не должны использовать иголки, булавки, стекла и другие колющие и режущие предметы.

На игрушке следует написать информацию об авторе: имя, возраст и название. Три победителя будут в каждой возрастной категории — до шести лет, от шести и до 13, старше 18 лет.