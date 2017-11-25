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Хабаровские пожарные эвакуировали из горящей девятиэтажки 25 человек
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    Хабаровские пожарные эвакуировали из горящей девятиэтажки 25 человек

    13:43  25 Ноября 2017
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    Хабаровские пожарные эвакуировали из горящей девятиэтажки 25 человек

    Хабаровск, 25 ноября. Из-за пожара в девятиэтажном жилом доме было эвакуировано 25 человек. Возгорание произошло накануне в здании на улице Тихоокеанской в Хабаровске.

    Пожарные расчеты оперативно выехали на место пожара, они сразу же приступили к разведке задымленных помещений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Потребовалось чуть больше часа на полную ликвидацию пожара, площадь которого составила около 20 квадратных метров. Огонь повредил комнату и коридор в квартире, кроме этого оплавились окна.

    Как стало известно, хозяина квартиры доставили в медицинское учреждение, у него было отравление продуктами горения. На данный момент выяснятся все обстоятельства случившегося, а также устанавливают виновного.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #хабаровск
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