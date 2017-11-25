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Суд расторг фиктивные браки двух хабаровчанок с гражданами Таджикистана
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    Суд расторг фиктивные браки двух хабаровчанок с гражданами Таджикистана

    10:11  25 Ноября 2017
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    Две жительница Хабаровского края вышли фиктивно замуж за таджиков

    Хабаровск, 25 ноября. Две жительницы сел Хабаровского края заключили браки с гражданами республики Таджикистан. Суд признал браки недействительными.

    Прокуратура проверила законность заключения браков между гражданами России и иностранцами. Две пары поженились, однако создавать семью они не собирались, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Главной целью заключения брака являлось получение вида на жительство на территории России, а потом — получение гражданства в упрощенном порядке.

    Материальное вознаграждение за согласие вступить в брак получили женщины от граждан Таджикистана. Прокурор обратился в суд, чтобы данные браки признали фиктивными. На данный момент решения суда в законную силу не вступили.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровский край #фиктивный брак
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