Суд расторг фиктивные браки двух хабаровчанок с гражданами Таджикистана

Хабаровск, 25 ноября. Две жительницы сел Хабаровского края заключили браки с гражданами республики Таджикистан. Суд признал браки недействительными.

Прокуратура проверила законность заключения браков между гражданами России и иностранцами. Две пары поженились, однако создавать семью они не собирались, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Главной целью заключения брака являлось получение вида на жительство на территории России, а потом — получение гражданства в упрощенном порядке.

Материальное вознаграждение за согласие вступить в брак получили женщины от граждан Таджикистана. Прокурор обратился в суд, чтобы данные браки признали фиктивными. На данный момент решения суда в законную силу не вступили.