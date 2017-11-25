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Пожар на АЗС тушили под Хабаровском
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    Пожар на АЗС тушили под Хабаровском

    10:19  25 Ноября 2017
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    Пожар под Хабаровском тушили 25 человек

    Хабаровск, 25 ноября. Пожар произошел на автозаправочной станции в селе Краснореченское под Хабаровском днем 25 ноября. Огонь тушили 25 человек.

    Информация о возгорании поступила около 13.45 по местному времени. На место происшествия сразу же выехали пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Огнеборцы тушили пожар, а также осматривали постройки, которые были расположены рядом с автозаправкой: здания туристического комплекса «Заимка Плюснина» и гостиничного комплекса «Ривьера».

    Для ликвидации пожара потребовалось восемь единиц техники. Как стало известно, пожар был полностью потушен в 14.50 по хабаровскому времени. Пострадавших нет, на данный момент сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #хабаровский край
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