Пожар на АЗС тушили под Хабаровском

Хабаровск, 25 ноября. Пожар произошел на автозаправочной станции в селе Краснореченское под Хабаровском днем 25 ноября. Огонь тушили 25 человек.

Информация о возгорании поступила около 13.45 по местному времени. На место происшествия сразу же выехали пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Огнеборцы тушили пожар, а также осматривали постройки, которые были расположены рядом с автозаправкой: здания туристического комплекса «Заимка Плюснина» и гостиничного комплекса «Ривьера».

Для ликвидации пожара потребовалось восемь единиц техники. Как стало известно, пожар был полностью потушен в 14.50 по хабаровскому времени. Пострадавших нет, на данный момент сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.