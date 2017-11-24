Летчики ВКС РФ в Хабаровске прошли курс по экстремальному выживанию

Хабаровск, 24 ноября. Летчики ВКС РФ прошли курс по выживанию в экстремальных дальневосточных условиях.

Учения по практическому выживанию в условиях Дальнего Востока прошли в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба министерства обороны России. По легенде учения во время полета вертолета на борту возникла нештатная ситуация, при которой машина не могла оперативно приземлиться. Пилотам пришлось десантироваться с вертолета.

После того, как летчики освободили зацепившиеся за кроны деревьев стропы парашютов, они сориентировались на местности и вышли к заданной точке сбора. На месте военнослужащие установили палатки из парашютов и развели костер из подручных средств. Отмечается, что особое внимание уделялось практической работе со средствами связи, сигнализации и сигнальными патронами.