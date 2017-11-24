Двое мужчин избили и ограбили пенсионерку в Хабаровске

Хабаровск, 24 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Хабаровска за избиение и ограбление пожилой женщины.

Инцидент произошел накануне ранним утром, злоумышленники проникли в жилье 88-летней женщины, избили ее и потребовали отдать имевшиеся деньги. Пенсионерка начала звать на помощь, тогда двое местных жителей связали ей руки и заклеили рот скотчем. Злоумышленники похитили из квартиры 55 тысяч рублей.

Сотрудники охраны правопорядка задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались ранее судимые хабаровчане, один из которых, 19-летний молодой человек, жил у пенсионерки, отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали множественные ушибы лица и тела. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, они в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.