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Двое мужчин избили и ограбили пенсионерку в Хабаровске
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    Двое мужчин избили и ограбили пенсионерку в Хабаровске

    10:10  24 Ноября 2017  /обновлено: 10:10  24 Ноября 2017
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    Двое мужчин избили и ограбили пенсионерку в Хабаровске

    Хабаровск, 24 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Хабаровска за избиение и ограбление пожилой женщины.

    Инцидент произошел накануне ранним утром, злоумышленники проникли в жилье 88-летней женщины, избили ее и потребовали отдать имевшиеся деньги. Пенсионерка начала звать на помощь, тогда двое местных жителей связали ей руки и заклеили рот скотчем. Злоумышленники похитили из квартиры 55 тысяч рублей.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались ранее судимые хабаровчане, один из которых, 19-летний молодой человек, жил у пенсионерки, отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

    Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали множественные ушибы лица и тела. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, они в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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