Иномарка лоб в лоб врезалась в грузовик в Хабаровском крае, есть жертвы

Хабаровск, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось вчера на трассе в Хабаровском крае.

Как информирует пресс-служба УМВД России по региону, авария произошла в четверг, 23 ноября, около полудня на дороге между поселками Солнечный и Горный. На седьмом километре трассы автомобиль, водитель которого по неустановленным причинам не справился с управлением, вылетел на проезжую часть, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Находившиеся в легковом автомобиле члены семьи получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Среди трех погибших был десятилетний ребенок. По предварительным данным известно, что водитель легковушки был лишен прав, а на его авто были установлены летние шины. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.