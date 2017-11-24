Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа
Происшествия
Иномарка лоб в лоб врезалась в грузовик в Хабаровском крае, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка лоб в лоб врезалась в грузовик в Хабаровском крае, есть жертвы

    9:30  24 Ноября 2017
    30

    Иномарка лоб в лоб врезалась в грузовик в Хабаровском крае, есть жертвы

    Хабаровск, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось вчера на трассе в Хабаровском крае.

    Как информирует пресс-служба УМВД России по региону, авария произошла в четверг, 23 ноября, около полудня на дороге между поселками Солнечный и Горный. На седьмом километре трассы автомобиль, водитель которого по неустановленным причинам не справился с управлением, вылетел на проезжую часть, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

    Находившиеся в легковом автомобиле члены семьи получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Среди трех погибших был десятилетний ребенок. По предварительным данным известно, что водитель легковушки был лишен прав, а на его авто были установлены летние шины. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #хабаровск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть