Кемеровская область стала лидером по числу расследованных преступлений

Кемерово, 28 января. Кемеровская область занимает первое место среди субъектов России по числу расследованных тяжких и особо тяжких преступлений.

Кузбасс расположился на третьем месте по количеству разысканных уголовных преступников и без вести пропавших людей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. На расширенном заседании регионального МВД были подведены итоги прошлого года. Сотрудники полиции Кемеровской области отреагировали почти на 600 тысяч сообщений и происшествиях и преступлениях, также они обеспечили безопасность и охрану общественного порядка во время проведения четырех тысяч мероприятий.

Сотрудники полиции сообщили, что количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности снизилось, сообщает «Газета Кемерова». Кроме этого уменьшилось число бытовой, уличной и подростковой преступности. Было отмечено, что полиция изъяла около 280 килограммов наркотиков.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с офицерами МВД и прокурорами в Кремле подчеркнул, что все структуры МВД должны быть нацелены «на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов».