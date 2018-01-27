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Полицейские нашли пропавшую в Кузбассе пенсионерку
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    Полицейские нашли пропавшую в Кузбассе пенсионерку

    13:17  27 Января 2018  /обновлено: 13:19  27 Января 2018
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    Полицейские нашли пропавшую в Кузбассе пенсионерку

    Кемерово, 27 января. Пропавшая без вести пожилая жительница Кемеровской области была найдена живой, в настоящее время она находится в больнице.

    Пожилая женщина ушла из дома в Прокопьевске в пятницу, 26 января, и с тех пор информации о ее местонахождении не было. Сестра 77-летней пенсионерки обратилась в отделение правоохранительных органов, после чего были организованы поиски пропавшей с участием сотрудников полиции, волонтеров и общественников.

    «В результате местонахождение пенсионерки было установлено. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений Новокузнецка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Преступлений в отношении неё не совершалось, — цитирует «Газета Кемерова» сообщение ГУ МВД по Кемеровской области..

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово
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