Полицейские нашли пропавшую в Кузбассе пенсионерку

Кемерово, 27 января. Пропавшая без вести пожилая жительница Кемеровской области была найдена живой, в настоящее время она находится в больнице.

Пожилая женщина ушла из дома в Прокопьевске в пятницу, 26 января, и с тех пор информации о ее местонахождении не было. Сестра 77-летней пенсионерки обратилась в отделение правоохранительных органов, после чего были организованы поиски пропавшей с участием сотрудников полиции, волонтеров и общественников.