Девять спортсменов из Кузбасса отправятся на Олимпиаду-2018 в Южной Корее

Кемерово, 27 января. Девять человек из Кемеровской области вошли в список из 169 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет допустил на Зимние Игры в Пхенчхане.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, предоставленные в областном департаменте молодёжной политики и спорта, на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» отправятся сноубордисты Кристина Пауль, Дмитрий Сарсембаев, Наталья Соболева, хоккеисты Кирилл Капризов, Иван Телегин, Илья Сорокин, бобслеистка Надежда Сергеева, Анастасия Силантьева (горнолыжный спорт) и Степан Фёдоров (санный спорт).

Отметим, Кузбасс находится на втором месте в рейтинге регионов Сибирского федерального округа, подготовивших достойные кадры в сборную команду России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Глава государства отметил, что бойкота Зимних Игр в Пхенчхане не будет.