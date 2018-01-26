Международный день снега пройдет в Кемерове

Кемерово, 26 января. Праздник в честь Международного дня снега, направленный на популяризацию активного образа жизни и зимних видов спорта, состоится в Кемерове.

Мероприятие в честь Международного дня снега под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!» запланировано на воскресенье, 28 января. Эстафеты, футбол на снегу, состязания по хоккею с мячом и с шайбой пройдут в 13:00 часов дня, сообщает «Газета Кемерова». В рамках праздника пройдет акция «Твои 5 шагов до знака» в передвижном комплексе «Мобильный центр тестирования ГТО» с 14:00 до 16:00 часов. Также в 14:00 пройдет «Снежный квест».

Любой желающий сможет побывать на выставке изделий народных промыслов и посмотреть концерт, в котором примут участие творческие коллективы. Кроме этого, на городской площади можно будет попробовать гречневую кашу с тушёнкой, напитки на основе сибирских трав, отмечают в областной администрации.Также во время праздника будет организовано бесплатное катание на коньках, запланированы состязания по конькобежному спорту.