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Кузбасс занял третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе
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    Кузбасс занял третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе

    11:28  26 Января 2018  /обновлено: 11:30  26 Января 2018
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    Кузбасс занял третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе

    Кемерово, 26 января. Данные о численности населения в Кемеровской области и других регионах России опубликовали специалисты Росстата.

    Как отмечает «Газета Кемерова», названо точное число проживающих людей на территории Кузбасса. В соответствии с данными Росстата, на 1 января 2018 года в области проживают 2695028 человек. В свою очередь, 2316916 человек проживают в городе, а 378112 человек — в селе.

    Кемеровская область занимает третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе, в котором проживает 19286494 человек. На первом месте закрепился Красноярский край, в котором проживают 2 876 360 жителей, на втором месте находится Новосибирская область с 2 789 095 человек. Общее население страны составляет 146877088 человек.

    Кузбасс занял третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе

    Напомним, президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин поздравил Кемеровскую область с юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма также опубликована на сайте Кремля. Лидер страны подчеркнул, что Кемеровская область прочно удерживает позиции среди индустриальных центров России, в регионе улучшается качество жизни населения и реализуются масштабные социальные проекты.

    «Убежден, что инициатива, энергия, целеустремленность и впредь будут помогать вам добиваться новых побед на благо родного края и всей России», — подчеркнул Путин.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово #население
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