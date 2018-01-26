Кузбасс занял третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе

Кемерово, 26 января. Данные о численности населения в Кемеровской области и других регионах России опубликовали специалисты Росстата.

Как отмечает «Газета Кемерова», названо точное число проживающих людей на территории Кузбасса. В соответствии с данными Росстата, на 1 января 2018 года в области проживают 2695028 человек. В свою очередь, 2316916 человек проживают в городе, а 378112 человек — в селе.

Кемеровская область занимает третье место по численности населения в Сибирском федеральном округе, в котором проживает 19286494 человек. На первом месте закрепился Красноярский край, в котором проживают 2 876 360 жителей, на втором месте находится Новосибирская область с 2 789 095 человек. Общее население страны составляет 146877088 человек.

Напомним, президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин поздравил Кемеровскую область с юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма также опубликована на сайте Кремля. Лидер страны подчеркнул, что Кемеровская область прочно удерживает позиции среди индустриальных центров России, в регионе улучшается качество жизни населения и реализуются масштабные социальные проекты.