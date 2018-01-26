Депутат Госдумы предложил запретить высаживать из автобусов детей и инвалидов

Кемерово, 26 января. Депутат Госдумы России от Кузбасса Антон Горелкин выступил с инициативой запретить перевозчикам высаживать из транспорта несовершеннолетних и маломобильных пассажиров.

Как пишет «Газета Кемерова», такие меры, по мнению парламентария, необходимы, если дети или маломобольные пассажиры находятся без сопровождения в темное время суток в мороз.

Запрос об изменении нормативных правовых актов направлен на имя вице-премьера Аркадия Дворковича.

Отмечается, что одним из поводов к активным действиям послужил недавний случай в Новокузнецке, где кондуктор высадила из общественного транспорта девочку в 35-градусный мороз.

Ранее URA.ru писало, что в Перми ребенка с проездным вытолкали из автобуса на мороз.