Кемеровских студентов угостили мандаринами и конфетами и наградили денежными премиями

Кемерово, 25 января. Для студентов кемеровских высших и средних специальных заведений приготовили вкусные угощения, а отличникам вручили денежные премии в честь праздника.

Почти две тысячи студентов-отличников получили денежные премии: учащиеся вузов — тысячу рублей, учащиеся техникумов — 500 рублей. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

Все студенты могут угоститься мандаринами и конфетами. По инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева была введена такая акция три года назад. Отмечается, что в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева приготовлено 50 килограммов мандаринов и восемь килограммов конфет. Студенты и преподаватели Кемеровского государственного института культуры, кроме конфет и мандаринов, попробовали сбитень.

Стоит отметить, что сто активистов-отличников были награжденными бесплатными путевками на отдых. Студенты посетят Москву, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!» в Казани. Российский лидер сказал напутственные слова новому поколению студентов.