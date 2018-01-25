Картину неизвестного художника подбросили к дверям Новокузнецкого художественного музея

Кемерово, 25 января. Сотрудники Новокузнецкого художественного музея рассказали о находке, которая была обнаружена у центрального входа музея в среду, 24 января. Подбросили свернутый в рулон картину неизвестного художника.

На картине изображены скалы и плывущая лодка, на которой находятся люди. Пресс-служба музея отмечает, что работа написана масляными красками на тонком грунтованном холсте. На картине имеются потертости и повреждения, а это говорит о том, что у работы солидный возраст.

На данный момент имя художника, который написал картину, установить не удалось. Специалисты отмечают, что подпись не разобрать. Однако, известно возможное название работы, сообщает «VSE42.Ru». На записке, которую нашли в свертке, было написано «Гибель Титаника».