ГИБДД проверит, как соблюдают правила перевозки детей в Кемерове

Кемерово, 25 января. Инспекторы ГИБДД выявят нарушителей правил перевозки детей-пассажиров. Рейд пройдет в Кемерове в пятницу, 26 января.

Сотрудники ГИБДД будут находиться рядом со школами, детскими садами, больницами и поликлиниками. Об этом сообщает «Газета Кемерова». Инспекторам придется проверить, как граждане соблюдают правила дорожного движения.

Детей, возраст которых до 12 лет, водители должны перевозить на заднем сидении в автокресле или с помощью ремней безопасности. Если водитель перевозит ребенка на переднем сидении, то автокресло должно быть обязательно. При нарушении правила водителю придется оплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации разработать и утвердить стратегию безопасности дорожного движения в стране на среднесрочный период до 1 декабря 2017 года.