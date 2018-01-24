В день 75-летия Кемеровской области 148 пар вступят в брак

Кемерово, 24 января. В день 75-летия Кемеровской области, 26 января, 148 пар планируют связать себя узами брака.

«Символично, что 75 из них — это молодые люди, в возрасте до 35 лет», — сообщает «Газета Кемерова».

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев дал распоряжение: пары, которые поженятся в день 75-летия Кемеровской области, получат в качестве подарка 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Стоит отметить, что 26 января пройдет чествование пар, которые зарегистрировали свой брак 50 и более лет назад. Всего таких пар пять: три из Новокузнецка, одна из Кемерово и одна из Киселевска. Супружеским парам будут вручены медали «75 лет Кемеровской области».

Торжественные собрания под эгидой «75 лет Кемеровской области», в которых примут участие молодожены и семьи-юбиляры супружеской жизни, пройдут в нескольких органах ЗАГС Кемеровской области.