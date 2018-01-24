Проезд в общественном транспорте сделают бесплатным в День 75-летия Кемеровской области

Кемерово 24 января. Проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — будет бесплатным для кузбассовцев в День 75-летия Кемеровской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Перед коллективами предприятий транспорта поставлена задача — обеспечить в полном объеме потребности населения в перевозках, культуру обслуживания, безопасность перевозок», - цитирует «Газета Кемерова» пресс-службу администрации Кемеровской области.

Отметим, что работники бюджетной сферы будут работать в пятницу, 26 января, до двух часов дня в честь праздника. Аман Тулеев также призывает руководителей предприятий и всех форм собственности сделать укороченный рабочий день, если позволят режим работы и производственный процесс. Губернатор Кемеровской области считает, что это даст жителям региона почувствовать праздничное настроение и принять участие в мероприятиях, которые посвящены 75-летию Кемеровской области.