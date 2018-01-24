СК начал проверку после высадки новокузнецкой школьницы из автобуса в мороз

Кемерово, 24 января. Следственный комитет Кемеровской области начал доследственную проверку по факту высадки маленькой девочки из автобуса в мороз в Новокузнецке.

Сотрудникам следственного комитета предстоит установить номер маршрута автобуса, личность кондуктора, а также обстоятельства случившегося. Кроме этого следователи выяснят, получила ли 11-летняя девочка какой-либо вред здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

У ребенка не было наличных денег, а транспортную карту кондуктор не принял. Девочку высадили из автобуса. Отметим, что на улице было минус 35. Владелец маршрутки обещал уволить кондуктора, сообщает «VSE42.Ru».