Видимость снижена в Кемеровской области из-за морозного тумана

Кемерово, 24 января. Видимость снижена на территории Кемеровской области из-за тумана, который образовался из-за сильных морозов. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют не использовать личный автотранспорт и отказаться от поездок на дальние расстояния.

«Водителям стоит помнить о том, что в мороз значительно снижается сцепление колес с дорожным покрытием. Кроме того, облака выхлопных газов транспортных средств, особенно на перекрестах и пешеходных переходах, а также вблизи остановок общественного транспорта, могут в значительной степени сказаться на видимости», — цитирует «Газета Кемерова» пресс-службу ГИБДД Кузбасса.

Стоит отметить, что рекомендуется выбирать меньшую скорость, снижать ее перед пешеходными переходами, а также избегать резких маневров. Пешеходам также стоит быть аккуратными и бдительными на дорогах. Пешеходам напоминают, что необходимо носить световозвращающие элементы в темное время суток, они позволят увидеть человека в условиях плохой видимости. Также необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что водитель автомобиля пропускает его.