Глава Тисульского района Кемерова покинула пост

Кемерово, 23 января. Глава Тисульского района Кемерова покинула должность по собственному желанию.

Вера Хисамова, которая занимала должность главы Тисульского района, приняла решение покинуть пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, отмечает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области. Исполняющим обязанности главы Тисульского муниципального образования стал первый заместитель главы Геннадий Шарнин.

Отметим, Вера Хисамова заняла пост главы района после ухода Алексея Поморцева в 2013 году. Перед вступлением на должность она являлась первым заместителем Поморцева.