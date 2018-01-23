Жителям Новокузнецка предложили выбрать общественные места, нуждающиеся в благоустройстве

Новокузнецк, 23 января. Пункты сбора предложений на тему благоустройства общественных территорий в Новокузнецке, которое реализуется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сегодня начали свою работу.

Как сообщает «Газета Кемерова», со вторника, 23 января, в пунктах сбора местные жители могут оставить свои предложения о территориях города, которые в первую очередь нуждаются в проведении работ по благоустройству. В администрации Новокузнецка отмечают:

«Для того, чтобы оставить своё предложение, необходимо заполнить бланк, в котором обязательно указать наименование общественной территории из предложенного перечня, а также пожелания по наполнению (детское игровое/спортивное оборудование, малые архитектурные формы, цветник и так далее)».

После того, как предложения будут собраны, список территорий обсудят в рамках общественных слушаний, после которых будут определены приоритетные общественные места, где проведут работы по благоустройству.