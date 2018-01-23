Жительница Кемерова подарила щенка семье, ставшей жертвой мошенников

Кемерово, 23 января. Кемеровская заводчица американских акитов подарила щенка обманутой мошенниками семье с ребенком, страдающим аутизмом.

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru, несколько дней назад в редакцию обратилась местная жительница, которая попалась на уловку мошенников. Она хотела порадовать своего сына, страдающего аутизмом, и купить ему щенка золотистого ретривера. Женщина связалась с людьми, которые представились заводчиками данной породы, и перевела пять тысяч рублей на их счет, после чего злоумышленники пропали. Обманутая местная жительница планирует обратиться в полицию.

Заводчица Анна после того, как узнала о неприятном инциденте, подарила семье двухмесячного щенка американских акитов. Девочку назвали Леей. Обманутая женщина поблагодарила Анну и подчеркнула, что «есть еще добрые люди на свете, а мы уже перестали верить в это».